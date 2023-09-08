Гальская (Багговут) Александра Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1874
Отец: Von Baggehufwudt Vladimir
Мать: Kun Alexandra
Рождение ребёнка
02.03.1908
Сын: Гальской Владимир Львович
Отец ребёнка: Гальский Лев Ионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жедринская Мариамна Львовна
Отец ребёнка: Гальский Лев Ионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гальский Лев Львович
Отец ребёнка: Гальский Лев Ионович
Работа или профессия
Неизвестно