Гальская (Багговут) Александра Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гальская (Багговут) Александра Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1874

Пол

Женский

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1874

Отец: Von Baggehufwudt Vladimir

Мать: Kun Alexandra

Рождение ребёнка
02.03.1908

Сын: Гальской Владимир Львович

Отец ребёнка: Гальский Лев Ионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жедринская Мариамна Львовна

Отец ребёнка: Гальский Лев Ионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гальский Лев Львович

Отец ребёнка: Гальский Лев Ионович

Работа или профессия
Неизвестно
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