(Безносова) Евдокiя Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Безносова) Евдокiя Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1826

Сын: Безносов Агафоник Iудин

Отец ребёнка: Безносов Iуда Федосiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.01.1829

Дочь: Татiана Iудина

Отец ребёнка: Безносов Iуда Федосiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.09.1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безносов Iуда Федосiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Безносов Поликарп Iудин

Отец ребёнка: Безносов Iуда Федосiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безносова Ульяна Iудина

Отец ребёнка: Безносов Iуда Федосiев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
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