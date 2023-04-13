(Безносова) Евдокiя Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Безносов Iуда Федосiев
Рождение ребёнка
12.01.1829
Дочь: Татiана Iудина
Отец ребёнка: Безносов Iуда Федосiев
Рождение ребёнка
05.09.1833
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безносов Iуда Федосiев
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Безносов Iуда Федосiев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безносова Ульяна Iудина
Отец ребёнка: Безносов Iуда Федосiев