Безносова (Глухих) Ульяна Iудина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безносова (Глухих) Ульяна Iудина

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безносов Iуда Федосiев

Мать: Евдокiя Емельянова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.12.1841

Дочь: Анисья Ильина

Отец ребёнка: Глухих Илья Антонов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.01.1843

Сын: Глухих Иван Ильин

Отец ребёнка: Глухих Илья Антонов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.06.1844

Дочь: Агрипина Ильина

Отец ребёнка: Глухих Илья Антонов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.09.1845

Дочь: Фекла Ильина

Отец ребёнка: Глухих Илья Антонов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно