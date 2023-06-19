Безносова (Глухих) Ульяна Iудина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Безносов Iуда Федосiев
Мать: Евдокiя Емельянова
Рождение ребёнка
30.12.1841
Дочь: Анисья Ильина
Отец ребёнка: Глухих Илья Антонов
Рождение ребёнка
25.01.1843
Сын: Глухих Иван Ильин
Отец ребёнка: Глухих Илья Антонов
Рождение ребёнка
29.06.1844
Дочь: Агрипина Ильина
Отец ребёнка: Глухих Илья Антонов
Рождение ребёнка
20.09.1845
Дочь: Фекла Ильина
Отец ребёнка: Глухих Илья Антонов
Смерть
Неизвестно