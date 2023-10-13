Солтан Акулина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солтан Акулина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

17.09.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1881 ст.

Дочь: Солтан Наталья Иосифовна

Отец ребёнка: Солтан Иосиф Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.07.1887 ст.

Дочь: Солтан Ольга Иосифовна

Отец ребёнка: Солтан Иосиф Иванович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солтан Иосиф Иванович

Смерть
17.09.1906 ст.
Покровское, Чернігівська область
Похороны
18.09.1906 ст.
Покровское, Чернігівська область
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