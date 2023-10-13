Солтан Акулина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти17.09.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1881 ст.
Дочь: Солтан Наталья Иосифовна
Отец ребёнка: Солтан Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1887 ст.
Дочь: Солтан Ольга Иосифовна
Отец ребёнка: Солтан Иосиф Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.1906 ст.
Похороны
18.09.1906 ст.