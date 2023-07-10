Плотников Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1971

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Смерть
2004