Прилучная Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1842
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: Нина Филиповна
Отец ребёнка: Прилучный Филипп Максимович
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: Лукия Филипповна
Отец ребёнка: Прилучный Филипп Максимович
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: Ольга Филипповна
Отец ребёнка: Прилучный Филипп Максимович
Смерть
Неизвестно