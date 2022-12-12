Прилучная Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1842

Муж: Прилучный Филипп Максимович

Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Нина Филиповна

Отец ребёнка: Прилучный Филипп Максимович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Лукия Филипповна

Отец ребёнка: Прилучный Филипп Максимович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Ольга Филипповна

Отец ребёнка: Прилучный Филипп Максимович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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