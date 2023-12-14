Сазонова (Егорова) Людмила Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1957
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1961
Отец ребёнка: Сазонов Павел Егорович
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно