Сазонова (Егорова) Людмила Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова (Егорова) Людмила Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1957

Муж: Сазонов Павел Егорович

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1961

Сын: Сазонов Игорь Павлович

Отец ребёнка: Сазонов Павел Егорович

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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