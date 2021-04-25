Панеш Разет Индрисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1939
Дата смерти25.04.2021
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1939
Отец: Панеш Индрис Исламович
Рождение ребёнка
22.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Псеуш Айдамиркан Шабанович
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.09.1965
Дочь: Псеуш Замирет Айдамиркановна
Отец ребёнка: Псеуш Айдамиркан Шабанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.2021