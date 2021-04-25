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Панеш Разет Индрисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1939

Дата смерти

25.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1939

Отец: Панеш Индрис Исламович

Мать: Тугуз Хаджихан Карбечевна

Рождение ребёнка
22.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Псеуш Айдамиркан Шабанович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.09.1965

Дочь: Псеуш Замирет Айдамиркановна

Отец ребёнка: Псеуш Айдамиркан Шабанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Псеуш Айдамиркан Шабанович

Смерть
25.04.2021
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