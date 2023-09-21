Ермолович Онисим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолович Андрей Онисимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолович Михаил Онисимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолович Федор Онисимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолович Иван Онисимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Христина Онисимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолович Василий Онисимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно