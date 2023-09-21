Ермолович Онисим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолович Онисим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолович Андрей Онисимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолович Михаил Онисимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолович Федор Онисимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолович Иван Онисимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Христина Онисимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолович Василий Онисимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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