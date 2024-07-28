Боровина Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровина Елена Дмитриевна

Боровина Елена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровин Даниил Борисович

Данные о жене из карточки - анкеты военнослужащего (сайт "память народа" https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie70834598/)
Смерть
Неизвестно

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