Боровина Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Данные о жене из карточки - анкеты военнослужащего (сайт "память народа" https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie70834598/)
Смерть
Неизвестно