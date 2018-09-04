Григоренко (Кобрик) Елена Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1940
Дата смерти04.09.2018
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1940
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1965
Сын: Григоренко Александр Викторович
Отец ребёнка: Григоренко Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
14.02.1967
Дочь: Колодяжная (Григоренко) Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Григоренко Виктор Андреевич
Смерть
04.09.2018