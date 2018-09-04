Григоренко (Кобрик) Елена Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григоренко (Кобрик) Елена Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1940

Дата смерти

04.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1940

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григоренко Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
14.11.1965

Сын: Григоренко Александр Викторович

Отец ребёнка: Григоренко Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
14.02.1967

Дочь: Колодяжная (Григоренко) Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Григоренко Виктор Андреевич

Смерть
04.09.2018

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