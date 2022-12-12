Панёва (Баженова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиОколо 1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Ползикова (панева) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Панёв Василий Алексеевич
Малая Горка, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1983