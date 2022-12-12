Панёва (Баженова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанёва (Баженова) Мария Васильевна

Панёва (Баженова) Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Около 1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Ползикова (панева) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Панёв Василий Алексеевич

Малая Горка, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панёв Василий Алексеевич

Смерть
Около 1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close