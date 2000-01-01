Чередова Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Любовь Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1847 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Чередов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Чередов Андрей Данилович

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Чередов Андрей Данилович

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Чередов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Чередов Андрей Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Андрей Данилович

Смерть
Неизвестно
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