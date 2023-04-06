Михайлов Трофим Михайлович
Место рождения
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: Михайлов Михаил Никитич
Мать: Михайлова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1880
Сын: Михайлов Гавриил Трофимович
Мать ребёнка: Михайлова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
28.12.1883
Дочь: Мелания Трофимовна
Мать ребёнка: Михайлова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
29.01.1886
Дочь: Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Михайлова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
30.10.1887
Дочь: Орличенко Матрона Трофимовна
Мать ребёнка: Михайлова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
19.06.1890
Мать ребёнка: Михайлова Ирина Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно