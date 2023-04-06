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Михайлов Трофим Михайлович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: Михайлов Михаил Никитич

Мать: Михайлова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
10.07.1880

Сын: Михайлов Гавриил Трофимович

Мать ребёнка: Михайлова Ирина Захаровна

Рождение ребёнка
28.12.1883

Дочь: Мелания Трофимовна

Мать ребёнка: Михайлова Ирина Захаровна

Рождение ребёнка
29.01.1886

Дочь: Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Михайлова Ирина Захаровна

Рождение ребёнка
30.10.1887

Дочь: Орличенко Матрона Трофимовна

Мать ребёнка: Михайлова Ирина Захаровна

Рождение ребёнка
19.06.1890

Сын: Михайлов Иван Трофимович

Мать ребёнка: Михайлова Ирина Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Ирина Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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