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Колошина Прасковья Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1765 г.р.

Мать

Около 1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Колошин Карп Иванович

Мать: Алена Титовна

Смерть
Неизвестно
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