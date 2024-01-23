Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1851 ст.
Дочь: Степанида Тимофеева
Отец ребёнка: Зарубин Тимофей Аристархов
Рождение ребёнка
07.10.1853 ст.
Сын: Николай Тимофеев
Отец ребёнка: Зарубин Тимофей Аристархов
Рождение ребёнка
07.10.1853 ст.
Отец ребёнка: Зарубин Тимофей Аристархов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно