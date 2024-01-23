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Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1851 ст.

Дочь: Степанида Тимофеева

Отец ребёнка: Зарубин Тимофей Аристархов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.10.1853 ст.

Сын: Николай Тимофеев

Отец ребёнка: Зарубин Тимофей Аристархов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.10.1853 ст.

Сын: Зарубин Назарий Тимофеев

Отец ребёнка: Зарубин Тимофей Аристархов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарубин Тимофей Аристархов

Смерть
Неизвестно
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