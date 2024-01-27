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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Пётр Peter Васильевич William

Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Пётр Peter Васильевич William

г. Ашхабад Туркменской ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Bogdanoff Пётр Peter Васильевич William

Смерть
Неизвестно
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