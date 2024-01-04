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Карпенко Сергей Тимофеевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

17.10.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1888 ст.

Отец: Карпенко Тимофей Никифорович

Мать: Карпенко Ксения Николаевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-2?i=588&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
17.10.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемники: Василий Афанасьевич Поляков, Марина Трофимовна Павловская
Смерть
Неизвестно
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