Колосов Родион Макарович
Место рожденияд. Фефиловская
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Колосов Макар Малафеевич
Мать: не указана
д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1715
Мать ребёнка: не указана
д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1720
Сын: Колосов Ларион Родионович
Мать ребёнка: не указана
д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1724
Сын: Колосов Василий Родионович
Мать ребёнка: не указана
д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1725
Сын: Колосов Сергей Родионович
Мать ребёнка: не указана
д. Фефиловская
Смерть
Неизвестно