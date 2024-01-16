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Колосов Родион Макарович

Место рождения

д. Фефиловская

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Колосов Макар Малафеевич

Мать: не указана

д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1715

Сын: Колосов Фёдор Родионович

Мать ребёнка: не указана

д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1720

Сын: Колосов Ларион Родионович

Мать ребёнка: не указана

д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1724

Сын: Колосов Василий Родионович

Мать ребёнка: не указана

д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1725

Сын: Колосов Сергей Родионович

Мать ребёнка: не указана

д. Фефиловская
Смерть
Неизвестно
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