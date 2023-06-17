Смирнова (Кондратьева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (Кондратьева) Екатерина

Смирнова (Кондратьева) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1901

Сын: Смирнов Степан Егорович

Отец ребёнка: Смирнов Егор Николаевич

Рождение ребёнка
25.04.1906

Дочь: Смирнова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Смирнов Егор Николаевич

Рождение ребёнка
10.05.1906

Дочь: Иванова Елена Егоровна

Отец ребёнка: Смирнов Егор Николаевич

Рождение ребёнка
01.08.1918

Дочь: Виноградова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Смирнов Егор Николаевич

Смерть
Неизвестно