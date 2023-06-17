Смирнова (Кондратьева) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1901
Отец ребёнка: Смирнов Егор Николаевич
Рождение ребёнка
25.04.1906
Дочь: Смирнова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Смирнов Егор Николаевич
Рождение ребёнка
10.05.1906
Дочь: Иванова Елена Егоровна
Отец ребёнка: Смирнов Егор Николаевич
Рождение ребёнка
01.08.1918
Дочь: Виноградова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Смирнов Егор Николаевич
Смерть
Неизвестно