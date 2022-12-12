Хорошавина (?) Гликерия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти21.09.1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Хорошавин Кирил Васильевич
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Хорошавин Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Хорошавин Луппа Васильевич
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Гликерия Васильевна
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Хорошавин Савва Васильевич
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.09.1820