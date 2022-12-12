Хорошавина (?) Гликерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (?) Гликерия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

21.09.1820

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Хорошавин Кирил Васильевич

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Евдокимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Хорошавин Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Евдокимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Хорошавин Луппа Васильевич

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Евдокимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Гликерия Васильевна

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Евдокимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Хорошавин Савва Васильевич

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Евдокимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Василий Евдокимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
21.09.1820
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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