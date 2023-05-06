(Heinvаli) Reet — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Heinvаli) Reet

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Heinvаli Heino

Мать: Heinvаli ?

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