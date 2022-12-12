Дарья Евстафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Евстафиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Козленко Афанасий Архипович

Отец ребёнка: Козленко Архип Тимофеевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Козленко Василий Архипович

Отец ребёнка: Козленко Архип Тимофеевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: М Архиповна

Отец ребёнка: Козленко Архип Тимофеевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Арина Архиповна

Отец ребёнка: Козленко Архип Тимофеевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Козленко Иван Архипович

Отец ребёнка: Козленко Архип Тимофеевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Матрена Архиповна

Отец ребёнка: Козленко Архип Тимофеевич

Рождение ребёнка
22.12.1912

Дочь: Сафонова Анастасия Архиповна

Отец ребёнка: Козленко Архип Тимофеевич

Урлапово, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Козленко Егор Архипович

Отец ребёнка: Козленко Архип Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козленко Архип Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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