Дарья Евстафиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Козленко Афанасий Архипович
Отец ребёнка: Козленко Архип Тимофеевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Козленко Василий Архипович
Отец ребёнка: Козленко Архип Тимофеевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: М Архиповна
Отец ребёнка: Козленко Архип Тимофеевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Арина Архиповна
Отец ребёнка: Козленко Архип Тимофеевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Козленко Архип Тимофеевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Матрена Архиповна
Отец ребёнка: Козленко Архип Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.12.1912
Дочь: Сафонова Анастасия Архиповна
Отец ребёнка: Козленко Архип Тимофеевич
Урлапово, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Козленко Архип Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно