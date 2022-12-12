Сафонова (Козленко) Анастасия Архиповна
Место рождения
Дата рождения22.12.1912
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1912
Отец: Козленко Архип Тимофеевич
Мать: Дарья Евстафиевна
Бракосочетание
03.05.1931
Осинники, Осинниковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.03.1934
Дочь: Блок Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Сафонов Иван Александрович
Объездное, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
2001