Сафонова (Козленко) Анастасия Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова (Козленко) Анастасия Архиповна

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Место рождения

Урлапово, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

22.12.1912

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1912

Отец: Козленко Архип Тимофеевич

Мать: Дарья Евстафиевна

Урлапово, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
03.05.1931

Муж: Сафонов Иван Александрович

Осинники, Осинниковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.03.1934

Дочь: Блок Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Сафонов Иван Александрович

Объездное, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
2001
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