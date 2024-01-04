Казакевич Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1876 ст.
Сын: Казакевич Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Казакевич Игнатий Захарович
Рождение ребёнка
01.01.1882 ст.
Сын: Казакевич Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Казакевич Игнатий Захарович
Рождение ребёнка
14.03.1885 ст.
Дочь: Казакевич Марина Игнатьевна
Отец ребёнка: Казакевич Игнатий Захарович
Рождение ребёнка
01.06.1892 ст.
Дочь: Казакевич Елизавета Игнатьевна
Отец ребёнка: Казакевич Игнатий Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно