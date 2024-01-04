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Казакевич Прасковья Ивановна

Место рождения

Рокачино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рокачино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.08.1876 ст.

Сын: Казакевич Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Казакевич Игнатий Захарович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1882 ст.

Сын: Казакевич Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Казакевич Игнатий Захарович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1885 ст.

Дочь: Казакевич Марина Игнатьевна

Отец ребёнка: Казакевич Игнатий Захарович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1892 ст.

Дочь: Казакевич Елизавета Игнатьевна

Отец ребёнка: Казакевич Игнатий Захарович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казакевич Игнатий Захарович

Смерть
Неизвестно
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