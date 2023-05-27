Белецкая (Гришина) Фекла Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гришин Андрей Антонович
Мать: Гришина Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белецкая Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Белецкий Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белецкая Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Белецкий Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлянская Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Белецкий Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белецкий Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Белецкий Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белецкий Аркадий Андреевич
Отец ребёнка: Белецкий Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белецкий Андрей
Смерть
Неизвестно