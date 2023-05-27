Белецкая (Гришина) Фекла Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белецкая (Гришина) Фекла Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гришин Андрей Антонович

Мать: Гришина Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белецкая Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Белецкий Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белецкая Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Белецкий Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлянская Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Белецкий Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белецкий Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Белецкий Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белецкий Аркадий Андреевич

Отец ребёнка: Белецкий Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белецкий Андрей

Смерть
Неизвестно
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