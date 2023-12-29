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Шабардин Федор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

20.09.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1884 ст.

Сын: Шабардин Лев (Леонтий) Федорович

Мать ребёнка: Трегубова Неонила Трофимовна

Рождение ребёнка
05.09.1889 ст.

Дочь: Шабардина Вера Федоровна

Мать ребёнка: Трегубова Неонила Трофимовна

Рождение ребёнка
01.01.1892 ст.

Сын: Шабардин Николай Федорович

Мать ребёнка: Трегубова Неонила Трофимовна

Рождение ребёнка
24.02.1895 ст.

Сын: Шабардин Порфирий Федорович

Мать ребёнка: Трегубова Неонила Трофимовна

Рождение ребёнка
28.06.1896 ст.

Дочь: Шабардина Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Трегубова Неонила Трофимовна

Рождение ребёнка
1899 ст.

Дочь: Шабардина Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Трегубова Неонила Трофимовна

Рождение ребёнка
15.01.1902 ст.

Сын: Шабардин Афанасий Федорович

Мать ребёнка: Трегубова Неонила Трофимовна

Рождение ребёнка
15.10.1905 ст.

Сын: Шабардин Андрей Федорович

Мать ребёнка: Трегубова Неонила Трофимовна

Рождение ребёнка
20.09.1907 ст.

Сын: Шабардин Сергей Федорович

Мать ребёнка: Трегубова Неонила Трофимовна

Смерть
20.09.1914 ст.
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