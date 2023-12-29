Шабардин Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862 ст.
Дата смерти20.09.1914 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1884 ст.
Сын: Шабардин Лев (Леонтий) Федорович
Мать ребёнка: Трегубова Неонила Трофимовна
Рождение ребёнка
05.09.1889 ст.
Дочь: Шабардина Вера Федоровна
Мать ребёнка: Трегубова Неонила Трофимовна
Рождение ребёнка
01.01.1892 ст.
Сын: Шабардин Николай Федорович
Мать ребёнка: Трегубова Неонила Трофимовна
Рождение ребёнка
24.02.1895 ст.
Сын: Шабардин Порфирий Федорович
Мать ребёнка: Трегубова Неонила Трофимовна
Рождение ребёнка
28.06.1896 ст.
Дочь: Шабардина Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Трегубова Неонила Трофимовна
Рождение ребёнка
1899 ст.
Дочь: Шабардина Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Трегубова Неонила Трофимовна
Рождение ребёнка
15.01.1902 ст.
Сын: Шабардин Афанасий Федорович
Мать ребёнка: Трегубова Неонила Трофимовна
Рождение ребёнка
15.10.1905 ст.
Сын: Шабардин Андрей Федорович
Мать ребёнка: Трегубова Неонила Трофимовна
Рождение ребёнка
20.09.1907 ст.
Сын: Шабардин Сергей Федорович
Мать ребёнка: Трегубова Неонила Трофимовна
Смерть
20.09.1914 ст.