Васенёв Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васенёв Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Васенёв Никифор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Между 24.10.1873 и 31.12.1873

Сын: Васенёв Егор (Георгий) Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васенёв Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно