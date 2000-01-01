Лаврова Наталья Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лавров Евгений
Мать: Елена
Рождение ребёнка
12.09.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Туезов Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туезов Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Туезов Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туезов Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Туезов Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туезов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Туезов Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туезов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Туезов Анатолий Михайлович