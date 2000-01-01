Лаврова Наталья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврова Наталья Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лавров Евгений

Мать: Елена

Рождение ребёнка
12.09.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туезов Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туезов Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Туезов Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туезов Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Туезов Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туезов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Туезов Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туезов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Туезов Анатолий Михайлович

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