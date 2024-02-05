Ермолова (Хилкова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолова (Хилкова) Анна Михайловна

Место рождения

город Росарио, Санта Фе, Аргентинская Республика

Дата рождения

?.10.1866

Дата смерти

До 1905

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

город Росарио, Санта Фе, Аргентинская Республика
Рождение ребёнка
1892

Сын: Ермолов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Ермолов Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Ермолов Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолов Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Ермолов Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Ермолов Владимир Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолов Владимир Дмитриевич

Смерть
До 1905
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