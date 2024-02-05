Ермолова (Хилкова) Анна Михайловна
Место рождениягород Росарио, Санта Фе, Аргентинская Республика
Дата рождения?.10.1866
Дата смертиДо 1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
город Росарио, Санта Фе, Аргентинская Республика
Рождение ребёнка
1892
Сын: Ермолов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Ермолов Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Ермолов Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолов Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Ермолов Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Ермолов Владимир Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1905