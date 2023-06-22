Järve Jaana — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Järve Jaana

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1944 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Järve Juhan

Мать: ?