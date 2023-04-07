Филиппов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филиппов Василий Мартынович
Мать: Филиппова Варвара
Рождение ребёнка
28.07.1968
Сын: Филиппов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Филиппова Альбина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Филиппова Альбина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Филиппова Альбина Михайловна
Смерть
Неизвестно