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Филиппов Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филиппов Василий Мартынович

Мать: Филиппова Варвара

Рождение ребёнка
28.07.1968

Сын: Филиппов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Филиппова Альбина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Филиппова Альбина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Филиппова Альбина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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