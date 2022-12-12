Галиябану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиябану

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Бибигульдастабану Нусратуллина

Отец ребёнка: Нусратулла Таймасов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шагимардан Нусратуллин

Отец ребёнка: Нусратулла Таймасов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нусратулла Таймасов

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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