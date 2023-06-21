Аладьина Мелания Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1792 и 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1792 и 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 23.06.1812
Сын: Сурков Иван Ильич
Отец ребёнка: Абажганкин Илья Петрович
Рождение ребёнка
Около 30.04.1815
Дочь: Суркова Феодосия Ильинична
Отец ребёнка: Абажганкин Илья Петрович
Рождение ребёнка
06.05.1817
Дочь: Суркова Феодосия Ильинична
Отец ребёнка: Абажганкин Илья Петрович
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Абажганкина Мария Ильинична
Отец ребёнка: Абажганкин Илья Петрович
Рождение ребёнка
05.12.1818
Дочь: Абажганкина Анна Ильинична
Отец ребёнка: Абажганкин Илья Петрович
Рождение ребёнка
Около 15.05.1821
Дочь: Суркова Гликерия Ильинична
Отец ребёнка: Абажганкин Илья Петрович
Рождение ребёнка
29.06.1823
Отец ребёнка: Абажганкин Илья Петрович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Абажганкина Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Абажганкин Илья Петрович
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Абажганкин Поликарп Ильич
Отец ребёнка: Абажганкин Илья Петрович
Бракосочетание
20.07.1845
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно