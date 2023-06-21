Аладьина Мелания Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАладьина Мелания Афанасьевна

Аладьина Мелания Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1792 и 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1792 и 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 23.06.1812

Сын: Сурков Иван Ильич

Отец ребёнка: Абажганкин Илья Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 30.04.1815

Дочь: Суркова Феодосия Ильинична

Отец ребёнка: Абажганкин Илья Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.05.1817

Дочь: Суркова Феодосия Ильинична

Отец ребёнка: Абажганкин Илья Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Абажганкина Мария Ильинична

Отец ребёнка: Абажганкин Илья Петрович

Рождение ребёнка
05.12.1818

Дочь: Абажганкина Анна Ильинична

Отец ребёнка: Абажганкин Илья Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 15.05.1821

Дочь: Суркова Гликерия Ильинична

Отец ребёнка: Абажганкин Илья Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.06.1823

Сын: Абажганкин Кузьма Ильич

Отец ребёнка: Абажганкин Илья Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Абажганкина Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Абажганкин Илья Петрович

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Абажганкин Поликарп Ильич

Отец ребёнка: Абажганкин Илья Петрович

Бракосочетание
20.07.1845

Муж: Аладьин Кузьма Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абажганкин Илья Петрович

Смерть
Неизвестно