Давыдова (Наумова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Наумова) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1926

Дата смерти

28.01.2013

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1926

Отец: Наумов Алексей Яковлевич

Мать: Наумова Анна Данииловна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Давыдов Николай Петрович

Отец ребёнка: Давыдов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Пётр Иванович

Смерть
28.01.2013
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