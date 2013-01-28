Давыдова (Наумова) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1926
Дата смерти28.01.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1926
Отец: Наумов Алексей Яковлевич
Мать: Наумова Анна Данииловна
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Давыдов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Давыдов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Давыдов Пётр Иванович
Смерть
28.01.2013