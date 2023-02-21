Давыдов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

02.11.1992

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Давыдов Пётр Иванович

Мать: Давыдова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
20.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.11.1992
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