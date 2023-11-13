Кидакоева Муслихан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1931
Сын: Кидакоев Сахат Абдурахманович
Отец ребёнка: Кидакоев Абдурахман Умарович
Рождение ребёнка
01.07.1936
Сын: Кидакоев Сахатби Абдурахманович
Отец ребёнка: Кидакоев Абдурахман Умарович
Рождение ребёнка
05.12.1938
Сын: Кидакоев Алик Абдурахманович
Отец ребёнка: Кидакоев Абдурахман Умарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно