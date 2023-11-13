Кидакоева Муслихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кидакоева Муслихан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1931

Сын: Кидакоев Сахат Абдурахманович

Отец ребёнка: Кидакоев Абдурахман Умарович

Рождение ребёнка
01.07.1936

Сын: Кидакоев Сахатби Абдурахманович

Отец ребёнка: Кидакоев Абдурахман Умарович

Рождение ребёнка
05.12.1938

Сын: Кидакоев Алик Абдурахманович

Отец ребёнка: Кидакоев Абдурахман Умарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кидакоев Абдурахман Умарович

Смерть
Неизвестно
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