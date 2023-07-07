Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Игнатенко) Антонина
(Игнатенко) Антонина
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Пол
Женский
Отец
Игнатенко Яков
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Игнатенко Яков
Мать:
?
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь