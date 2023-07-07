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(Игнатенко) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Игнатенко Яков

Мать: ?