Долгорукова (Чернышёва) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукова (Чернышёва) Надежда Григорьевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1813

Дата смерти

?.11.1853

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: графиня. Дочь гр. Григория Ивановича Чернышёва (1762-1831) и Елизаветы Петровны Квашниной-Самариной (1773-1828)
Бракосочетание
1837

Муж: Долгоруков Григорий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.06.1838

Сын: Долгоруков Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Долгоруков Григорий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь
Рождение ребёнка
03.06.1841

Дочь: Малиновская Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Долгоруков Григорий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: княжна
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
?.11.1853
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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