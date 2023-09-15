Долгорукова (Чернышёва) Надежда Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти?.11.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Титул: графиня. Дочь гр. Григория Ивановича Чернышёва (1762-1831) и Елизаветы Петровны Квашниной-Самариной (1773-1828)
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
06.06.1838
Сын: Долгоруков Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Долгоруков Григорий Алексеевич
Титул: князь
Рождение ребёнка
03.06.1841
Дочь: Малиновская Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Долгоруков Григорий Алексеевич
Титул: княжна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.11.1853