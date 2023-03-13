Тюлебякинъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюлебякинъ Иванъ

Тюлебякинъ Иванъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Тюлебякинъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Тюлебякинъ Степанъ

Мать ребёнка: Тюлебякина Марья Гаврилова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Тюлебякина Марья Гаврилова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Жужелина Катерина

Мать ребёнка: Тюлебякина Марья Гаврилова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Тюлебякина Марья Гаврилова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Тюлебякинъ Федотъ

Мать ребёнка: Тюлебякина Марья Гаврилова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюлебякина Марья Гаврилова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close