Тюлебякинъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Тюлебякинъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Тюлебякинъ Степанъ
Мать ребёнка: Тюлебякина Марья Гаврилова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Тюлебякина Марья Гаврилова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Жужелина Катерина
Мать ребёнка: Тюлебякина Марья Гаврилова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Тюлебякина Марья Гаврилова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Тюлебякинъ Федотъ
Мать ребёнка: Тюлебякина Марья Гаврилова
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно