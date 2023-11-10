Елсуков Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлсуков Степан Иванович

Елсуков Степан Иванович

Место рождения

Чащинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1894

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Елсуков Иван Алексеевич

Мать: не указана

Чащинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
12.07.1911

Жена: Елсукова Парасковья Александровна

Рождение ребёнка
23.09.1916

Дочь: Мищихина Таисия Степановна

Мать ребёнка: Елсукова Парасковья Александровна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Русских Вера Степановна

Мать ребёнка: Елсукова Парасковья Александровна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Елсуков Борис Степанович

Мать ребёнка: Елсукова Парасковья Александровна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Елсуков Иван Степанович

Мать ребёнка: Елсукова Парасковья Александровна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Елсуков Александр Степанович

Мать ребёнка: Елсукова Парасковья Александровна

Рождение ребёнка
07.09.1938

Дочь: Вольф Валентина Степановна

Мать ребёнка: Елсукова Парасковья Александровна

Даниловка, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елсукова Парасковья Александровна

Смерть
1945
Возраст: 50-51
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close