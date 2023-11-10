Елсуков Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Елсуков Иван Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1911
Рождение ребёнка
23.09.1916
Дочь: Мищихина Таисия Степановна
Мать ребёнка: Елсукова Парасковья Александровна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Русских Вера Степановна
Мать ребёнка: Елсукова Парасковья Александровна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Елсукова Парасковья Александровна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Елсукова Парасковья Александровна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Елсуков Александр Степанович
Мать ребёнка: Елсукова Парасковья Александровна
Рождение ребёнка
07.09.1938
Дочь: Вольф Валентина Степановна
Мать ребёнка: Елсукова Парасковья Александровна
Даниловка, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елсукова Парасковья Александровна
Смерть
1945
Возраст: 50-51