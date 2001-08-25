Желтухов Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти25.08.2001
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Желтухов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
инженер связи
Смерть
25.08.2001
Омск, город Омск, Омская область