Желтухов Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтухов Геннадий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

25.08.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Желтухов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
инженер связи
Смерть
25.08.2001
Омск, город Омск, Омская область
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