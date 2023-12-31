Матрёна Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Ермолаев

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ермолаев

Смерть
Неизвестно
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