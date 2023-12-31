Матрёна Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Ермолаев
Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ермолаев
Смерть
Неизвестно