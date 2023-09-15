Алексеева (Алексеева) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смерти1808
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Орлов Григорий Григорьевич
Мать: не указана
Предание наделило Григория Орлова внебрачной дочерью Наталией Алексеевой (в замужестве за генералом Ф. Ф. Буксгевденом). Если это правда, то мать Натальи неизвестна, и ею никак не могла быть Екатерина... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1808