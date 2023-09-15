Алексеева (Алексеева) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Алексеева) Наталья Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1758

Дата смерти

1808

Пол

Женский

Отец

1734 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Орлов Григорий Григорьевич

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Предание наделило Григория Орлова внебрачной дочерью Наталией Алексеевой (в замужестве за генералом Ф. Ф. Буксгевденом). Если это правда, то мать Натальи неизвестна, и ею никак не могла быть Екатерина... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1808
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