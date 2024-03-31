Камисаров А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камисаров А

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комисарова НАТАЛЬЯ

Мать ребёнка: Комисарова (Коржановская) СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комисарова ЕВГЕНИЯ

Мать ребёнка: Комисарова (Коржановская) СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комисарова (Коржановская) СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

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