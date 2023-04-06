Солдаев Петр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаев Петр Сергеевич

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Место рождения

Оренбургская, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

27.11.1914

Дата смерти

21.02.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1914

Отец: Солдаев Сергей

Мать: скрыто настройками приватности

Оренбургская, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Анна Петровна

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
21.02.1975
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