Солдаев Петр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1914
Дата смерти21.02.1975
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1914
Отец: Солдаев Сергей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова Анна Петровна
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
21.02.1975