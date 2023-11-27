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Вороный Мирон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1858

Отец: Вороный/ Сивенко Василий Петрович

Мать: Агафия Зиновьевна

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