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Вороный Мирон Васильевич
Вороный Мирон Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.08.1858
Пол
Мужской
Отец
Вороный/ Сивенко Василий Петрович
1838 г.р.
Мать
(Якубова) Агафия Зиновьевна
1836 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1858
Отец:
Вороный/ Сивенко Василий Петрович
Мать:
Агафия Зиновьевна
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