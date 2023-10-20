Стефан Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1733
Сын: Яков Стефанов
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
?.03.1795
Горетово, Луховицы, Московская область
Произведенный после ревизии во дьячка из церковников Зарайской округи села Гаретова диакона Стефана Никифорова сын дьячек Яков Стефанов - / 22 года У него жена Евдокия Петрова онаго же села Полубояри... Показать все
Смерть
Неизвестно