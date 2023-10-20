Стефан Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1733 г.р.

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1733

Сын: Яков Стефанов

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
?.03.1795
Горетово, Луховицы, Московская область
Произведенный после ревизии во дьячка из церковников Зарайской округи села Гаретова диакона Стефана Никифорова сын дьячек Яков Стефанов - / 22 года У него жена Евдокия Петрова онаго же села Полубояри... Показать все
Смерть
Неизвестно
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