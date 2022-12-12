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Кабалина Клавдия Михайловна
Кабалина Клавдия Михайловна
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Место рождения
Устьежугская 2-я
, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Дата рождения
1937
Пол
Женский
Отец
Кабалин Михаил Григорьевич
1904 г.р.
Мать
Кабалина (Потяркина) Василиса Архиповна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
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ОП
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Кабалин Михаил Григорьевич
Мать:
Кабалина Василиса Архиповна
Устьежугская 2-я
, Пинежский уезд, Архангельская губерния
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