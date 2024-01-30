Лунин Владимир Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунин Владимир Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1953

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1978

Сын: Третьяков Олег Владимирович

Мать ребёнка: Лунина Светлана Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.04.1982

Дочь: Марина Владимировна

Мать ребёнка: Лунина Светлана Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунина Светлана Дмитриевна

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