Лунин Владимир Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1978
Сын: Третьяков Олег Владимирович
Мать ребёнка: Лунина Светлана Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.04.1982
Дочь: Марина Владимировна
Мать ребёнка: Лунина Светлана Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно